Мосгорсуд признал законным заочный арест комика Слепакова

Мосгорсуд счел законным заочный арест комика Семена Слепакова (признан в России иногаентом) по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости.

Судья решил оставить постановление Басманного суда Москвы без изменений, а апелляцию со стороны защиты – без удовлетворения. Рассмотрение дела прошло в закрытом режиме.

В апреле против комика возбудили уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. По данным следствия, Слепаков, находясь за рубежом, публиковал в Сети материалы без пометки о том, что они созданы иностранным агентом.

В том же месяце юмориста заочно арестовали на два месяца. Срок начнет исчисляться с момента передачи Слепакова правоохранителям в случае экстрадиции либо депортации или с момента его задержания на территории РФ.