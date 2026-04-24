Суд заочно арестовал комика-иноагента Семена Слепакова

Фото: ТАСС/URA.RU (Семен Слепаков признан в России иноагентом)

Басманный суд Москвы заочно арестовал комика Семена Слепакова (признан в РФ иноагентом), сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

В отношении комика избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

В пресс-службе уточнили, что срок будет исчисляться с момента передачи Слепакова правоохранительным органам России в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ либо с момента задержания на территории страны.

В отношении Слепакова расследуется уголовное дело по статье "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах". В течение года он два раза привлекался к административной ответственности за нарушение установленного порядка осуществления деятельности иноагента.

О заочном аресте комика ходатайствовали следователи СК. По данным следствия, находясь за пределами РФ, Слепаков распространил в соцсетях материалы, не указывая, что они созданы иностранным агентом.

Слепаков был признан иноагентом в 2023 году. По информации Минюста РФ, он получал поддержку от иностранных источников, выступал против проведения СВО и демонстрировал негативное отношение к военной и государственной службе.

Спустя месяц комик оспорил решение. Однако суд отказался удовлетворять его иск. Тогда юморист обратился в Верховный суд, но инстанция также отказалась исключать его из списка иноагентов.

В 2025 году Слепаков пытался добиться уменьшения размера штрафа, назначенного за публикацию постов в мессенджере Telegram без маркировки иноагента. Однако суд признал привлечение комика к административной ответственности законным.

В результате юморист был оштрафован на 60 тысяч рублей за неуплату штрафа в размере 30 тысяч рублей.