Семен Слепаков попал в реестр иноагентов

Фото: ТАСС/URA.RU/EDUARD KORNIYENKO

Российский Минюст признал иноагентом комедианта Семена Слепакова. Об этом сообщается на сайте министерства.

По данным ведомства, юморист получал поддержку от иностранных источников, выступал против спецоперации на Украине, а также формировал негативное отношение к военной и государственной службе в целом. Кроме того, в Минюсте заявили, что Слепаков негативно говорил о россиянах.

Кроме того, в реестр иноагентов попали журналист и бывший депутат Госдумы Игорь Яковенко, автор Mr. Freeman Павел Мунтян и экс-спецкор "Новой газеты" Павел Каныгин. Последний сейчас ведет канал на YouTube "Продолжение следует".

В список иноагентов также попали правозащитная организация "Радужная ассоциация", издания "Агентство" и "Полигон", а также фонд "Карнеги за международный мир".

При этом из реестра исключили организации "Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания" и "Экологическая вахта Сахалина".

Ранее в перечень иностранных агентов попал корреспондент Аркадий Бабченко, который ранее был включен в список экстремистов Росфинмониторинга. По данным ведомства, он собирал средства, которые в дальнейшем передавались украинским силовикам.

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