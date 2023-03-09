Главред РБК заявил, что его имущество арестовали из-за "иноагентского" штрафа

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Главный редактор РБК Петр Канаев заявил, что его имущество арестовали из-за невыплаченного штрафа за неуказание иноагентом центра "Сова" (признан Минюстом РФ иноагентом). Об это сообщает РИА Новости.

По мнению Канаева, подобное наказание является несоразмерным. Он рассказал, что получил письмо от приставов через "Госуслуги".

"Меня уведомили о запрете на совершение действий с недвижимостью из-за штрафа в 4 000 рублей и пени по нему на 1 000 рублей. В документе с "формулировкой" имущество, на которое накладывается арест (обращается взыскание), указаны моя квартира, дача и участок под ней", – заявил Канаев.

Главред РБК добавил, что не будет оспаривать данное решение, он решил просто выплатить штраф.

Ранее сообщалось, что мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал сервис Twitch на 4 миллиона рублей за неудаление эфира с бывшим советником украинского президента Алексеем Арестовичем.

Платформу для стриминга признали виновной по части 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях.

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