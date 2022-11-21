"Лига безопасного интернета" предложила запретить платформы Twitch и Trovo в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Стриминговые площадки Twitch и Trovo часто становятся местом для рекламы магазинов по продаже наркотических средств. Их деятельность необходимо запретить в РФ. Такое мнение высказала директор "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина.

По ее словам, подобные обстоятельства несут в себе угрозу для жизни и здоровья несовершеннолетних.

"Мы предлагаем государству задуматься об ограничении работы этих платформ на территории нашей страны", – цитирует Мизулину ТАСС.

Ввести государственный контроль Мизулина также предложила на сферу видеоигр, в том числе тех, которые подразумевают наличие внутригровых онлайн-чатов. По ее словам, из-за мошенников, находящихся внутри чатов, дети часто становятся жертвами преступлений.

Ранее эксперты "Лиги безопасного интернета" рассказали об угрозах, существующих для детей в интернете. По данным специалистов, деструктивному воздействию в Сети подвержены около 45% детей.

Как сообщила Мизулина, в соцсетях было зафиксировано большое количество сообществ, призывающих детей к совершению суицида. Помимо этого, на смартфоны несовершеннолетних присылали ролики порнографического содержания.

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