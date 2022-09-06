Мошенники стали красть деньги родителей школьников с помощью фейкового опроса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Злоумышленники в сентябре начали распространять схему мошенничества по краже денег родителей школьников через прохождение фейкового опроса, сообщает "Газета.ру".
Как пояснили специалисты Роскачества и компании Group-IB, россиянам предлагается принять участие в розыгрыше призов известных фирм в честь 1 сентября. Для этого им необходимо пройти опрос и поделиться ссылкой с друзьями. За это им обещают подарок, для получения которого необходимо ввести данные банковской карты и оплатить комиссию размером в 1 рубль.
Таким образом, пользователя подписывают на различные сервисы и услуги со списанием средств с карты. В таком случае эксперты Роскачества рекомендуют заблокировать карту через приложение или по телефону через специалиста.
"Обращайте особое внимание на просьбы оплатить различные "комиссии". Зачастую при настоящих розыгрышах победителей не просят оплачивать доставку и комиссию", – отметил ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection Group-IB Евгений Егоров.
Ранее эксперт по информационной безопасности "Лиги цифровой экономики" Артем Казанцев предупредил, что расширения интернет-браузеров зачастую требуют разрешения читать или изменять данные на странице, то есть получают доступ к информации пользователя. По словам специалиста, следует устанавливать лишь необходимые расширения для снижения угрозы данным.
"Московский патруль": телефонные аферисты
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