Россиян предупредили о мошенничестве при перегоне подержанных авто из-за рубежа

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Мошенники придумали новую схему обмана россиян с перегоном поддержанных автомобилей из-за рубежа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу банка "Тинькофф".

Уточняется, что в связи с выгодными курсами японской иены, китайского юаня и казахстанского тенге в России увеличилась популярность заказа автомобилей из Японии, Китая и Казахстана.

"Поток машин, которые перегоняют из этих стран, вырос также из-за роста цен на новые авто и ухода некоторых брендов производителей из России. Мошенники воспользовались ситуацией и предлагают клиентам банков помощь с доставкой авто из-за рубежа", – говорится в сообщении.

Мошенники создают в соцсетях группы, страницы на сайтах объявлений, каналы в Telegram, которые якобы специализируются на подборе, покупке и таможенном оформлением машин. Однако после перевода аванса за автомобиль, злоумышленники перестают выходить на связь, а клиента добавляют в черный список.



"Платформа "Тинькофф Защита" выявила более 400 таких каналов, где мошенники находят жертв, при этом их число постоянно меняется, создаются новые группы, старые удаляются, а сайты блокируются", – говорится в сообщении.

Ранее россиян предупредили о новой мошеннической схеме. Исследователи ВТБ выяснили, что злоумышленники стали вымогать деньги через месенджеры WhatsApp и Viber.

По данным специалистов, схема пользуется популярностью у мошенников из-за того, что через приложения гораздо сложнее отследить злоумышленников. В мессенджерах нет антиспама и антимошеннических фильтров, заявил вице-президент ВТБ Никита Чугунов.