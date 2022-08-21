Эксперты предупредили об опасности удаленного открытия карт за рубежом

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Эксперты рассказали, какие существуют риски при удаленном открытии банковских карт за границе. Об этом сообщает РИА Новости.
В настоящий момент из-за приостановки работы платежных систем Visa и Mastercard в России на рынке появились фирмы-посредники, которые помогают открывать карты в зарубежных банках.
Генеральный директор платежного сервиса Vepay Георгий Никонов заявил, что подобные услуги связаны с предоставлением доверенности третьим лицам, которые станут временными представителями клиента.
"Абсолютно точно стоит уточнить у сервиса уровень защищенности канала передачи персональных данных. Всегда возможны взломы, атаки и так далее. Не хотелось бы, чтобы большая часть персональных данных граждан РФ была подвержена таким рискам", – заявил специалист.
По словам заместителя директора Центра компетенций НТИ по большим данным МГУ Сергея Тростьянского, не все компании могут предоставить клиенту актуальную информацию о тарифах выбранного банка. Со временем держатель карты этой организации может столкнуться с комиссиями или ростом стоимости обслуживания.
Кроме того, по словам эксперта, многие компании открывают россиянам счета в неблагонадежных банках. Такие кредитные организации заинтересованы в притоке клиентов, но могут предоставить недостаточно высокий уровень сервиса.
Ранее специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин рассказал, какие персональные данные могут стать оружием мошенников, кроме паспортных. Он заявил, что злоумышленникам подойдут и регистрация по месту жительства, и ИНН, и даже водительские права.
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