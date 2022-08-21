Юрист предупредил о существовании долгов, по которым придется платить всю жизнь

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В настоящее время граждане РФ могут избавиться от большинства долгов благодаря закону о банкротстве, напомнил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Однако по некоторым из долгов придется платить всю жизнь, даже не взирая на материальные сложности, предупредил эксперт. В интервью агентству "Прайм" он объяснил, что речь идет о возмещении ущерба жизни и здоровью другого человека и долгах по зарплате тем, кто работал на должника официально.

Кроме того, обязательно должны быть погашены долги за последствия сделок, которые суд признал недействительными, а также убытки, причиненные юрлицу должником в качестве его участника, руководителя или арбитражного управляющего. Помимо этого, в обязательном порядке должны быть оплачены штрафы за совершение общественно опасного деяния.

Соловьев добавил, что после принятия судом заявления о банкротстве должны быть погашены текущие долги, в частности, по ЖКХ и алиментам.

Ранее юрист Павел Уткин рассказал, кто может законно списать деньги с банковских карт россиян без их ведома. По словам специалиста, речь идет о банке, налоговой инспекции и службе судебных приставов.

