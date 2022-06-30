Эксперт рассказала, что делать, если долг ошибочно передали коллекторам

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В связи с установленными законом ограничениями, к коллекторам могут попасть только просроченные платежи, то есть долги. Об этом агентству "Прайм" рассказала юрист Елена Кудерко.

По словам эксперта, кредитор после получения прав на долг должен направить должнику уведомление о состоявшейся сделке.

Так, если фактически долг отсутствует или выплачен, выплачивается в срок, а также если его никогда не было, необходимо сразу обратиться к коллекторам с ответом на данное уведомление. В ответе, как отмечает специалист, необходимо указать, по какой причине долга нет и приложить подтверждающие документы, например квитанции об оплате или о предоставлении кредитных каникул.

Юрист также рекомендовала при ответе упомянуть, что взыскание несуществующего долга является мошенничеством, о котором будет сообщено в полицию, если действия по взысканию не прекратятся со стороны коллекторов.

"Получив уведомление о незаконной уступке долга, стоит сразу обратиться в Службу судебных приставов-исполнителей с жалобой на незаконные действия коллекторов", – отметила эксперт.

В свою очередь, Кудерко добавила, что дополнительно можно обратиться и к первоначальному кредитору, если сам факт сделки имел место, и запросить копии отсутствующих документов, справку об остатке долга или направить возражения относительно заявленных коллекторами требований.

Ранее Владимир Путин поручил правительству совместно с Верховным судом, Генпрокуратурой, Следственным комитетом, администрацией президента и организацией "Деловая Россия" подготовить поправки об отмене уголовной ответственности по налоговым преступлениям.

Как сообщается на сайте Кремля, речь идет о случаях полного возмещения недоимки, пеней и штрафов.

Кроме того, в законопроекте планируют предусмотреть сокращение сроков давности привлечения к уголовной ответственности по квалифицированным составам указанных преступлений. Поправки должны быть подготовлены к 1 июня 2022 года.

В апреле кабмин РФ отменил неустойки, штрафы и пени для застройщиков, которые затянут со сдачей объектов в эксплуатацию. Такой порядок будет действовать до конца 2022 года. По словам экспертов, для строительной отрасли это является серьезной поддержкой.

Кроме того, как ранее отмечал Сергей Собянин, правительство РФ намерено проработать механизмы кредитования застройщиков и уменьшения процентной ставки в качестве мер поддержки строительной отрасли на фоне санкций.

