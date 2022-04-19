Долю в ЖК "Академ Палас" передадут в собственность Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Долю в жилом комплексе "Академ Палас" передадут в собственность Москвы. Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин, сообщили в Москомстройинвесте.

"Таким образом, теперь ничего не препятствует достройке данного проблемного объекта. Он расположен по адресу проспект Вернадского, владение 78 (ЗАО)", – говорится в сообщении.

Руководитель Москомстройинвеста Анастасия Пятова уточнила, что передача нежилых помещений, закрепленных за Российским технологическим университетом, должна произойти в течение трех месяцев. После этого произойдет передача земельного участка, на котором строится ЖК.

"Оформление в городскую собственность земельного участка позволит значительно сократить расходы по арендной плате, так как сейчас плата рассчитывается по тарифу за федеральную землю", – отметил гендиректор Московского фонда защиты прав дольщиков Александр Гончаров.

Сейчас на проблемном ЖК "Академ Палас" проводятся испытания свай в рамках инженерно-геологических взысканий для определения несущей способности конструкций. Ожидается, что комплекс работ будет завершен в конце апреля нынешнего года.

Полученные в ходе обследования сведения и рекомендации определят возможность начала строительно-монтажных работ на объекте. Сейчас там ведутся подготовительные работы. Специалисты очищают территорию от мусора и подключают площадку к инженерным сетям.

Возведение ЖК началось в 2003 году, однако застройщик АО "Объединенная Строительная Компания" не смог реализовать проект, лишь частично выполнив монолитные и кладочные работы. Строительство не ведется с 2014 года, при этом препятствий для его завершения нет.

Разрешение на строительство проблемного комплекса действует до 1 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что жилой комплекс площадью 70 тысяч квадратных метров планируют построить в Нагорном районе на юге Москвы. Согласование градостроительного плана земельного участка по адресу Электролитный проезд, владение 12Б, получила Tekta Group.

