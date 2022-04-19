Долю в ЖК "Академ Палас" передадут в собственность Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Долю в жилом комплексе "Академ Палас" передадут в собственность Москвы. Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин, сообщили в Москомстройинвесте.
"Таким образом, теперь ничего не препятствует достройке данного проблемного объекта. Он расположен по адресу проспект Вернадского, владение 78 (ЗАО)", – говорится в сообщении.
Руководитель Москомстройинвеста Анастасия Пятова уточнила, что передача нежилых помещений, закрепленных за Российским технологическим университетом, должна произойти в течение трех месяцев. После этого произойдет передача земельного участка, на котором строится ЖК.
"Оформление в городскую собственность земельного участка позволит значительно сократить расходы по арендной плате, так как сейчас плата рассчитывается по тарифу за федеральную землю", – отметил гендиректор Московского фонда защиты прав дольщиков Александр Гончаров.
Сейчас на проблемном ЖК "Академ Палас" проводятся испытания свай в рамках инженерно-геологических взысканий для определения несущей способности конструкций. Ожидается, что комплекс работ будет завершен в конце апреля нынешнего года.
Полученные в ходе обследования сведения и рекомендации определят возможность начала строительно-монтажных работ на объекте. Сейчас там ведутся подготовительные работы. Специалисты очищают территорию от мусора и подключают площадку к инженерным сетям.
Возведение ЖК началось в 2003 году, однако застройщик АО "Объединенная Строительная Компания" не смог реализовать проект, лишь частично выполнив монолитные и кладочные работы. Строительство не ведется с 2014 года, при этом препятствий для его завершения нет.
Разрешение на строительство проблемного комплекса действует до 1 июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что жилой комплекс площадью 70 тысяч квадратных метров планируют построить в Нагорном районе на юге Москвы. Согласование градостроительного плана земельного участка по адресу Электролитный проезд, владение 12Б, получила Tekta Group.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: