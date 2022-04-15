Новый жилой комплекс планируют построить в Нагорном районе

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Жилой комплекс площадью 70 тысяч квадратных метров планируют построить в Нагорном районе на юге Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

"В Нагорном районе на территории 2 гектаров будет построен новый жилой комплекс. Tekta Group получила согласование градостроительного плана земельного участка по адресу Электролитный проезд, владение 12Б", – говорится в сообщении.

По словам главы Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, новостройка будет состоять из трех корпусов переменной этажности с общим подземным двухуровневым паркингом. Для реализации проекта градостроительно-земельная комиссия Москвы внесла изменения в правила землепользования и застройки для данного земельного участка.

Ранее в столичном районе Хорошёво-Мнёвники завершилось строительство жилого комплекса Wellton Towers. Он состоит из трех корпусов на 1 289 квартир, построенных на общем стилобате. Максимальная высота ЖК достигает 200 метров. В нем предусмотрен подземный паркинг на 758 машино-мест. На площади более семи тысяч квадратных метров откроют различные инфраструктурные объекты.