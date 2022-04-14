В Москве по программе реновации введены и строятся 350 домов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В столице в рамках программы реновации введены в эксплуатацию и продолжают строиться 350 домов, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"На сегодняшний день в Москве по программе реновации введены в эксплуатацию 187 новостроек на 2,4 миллиона квадратных метров жилья, еще 163 дома с жилой площадью более 2,7 миллиона квадратных метров в настоящий момент находятся в строительстве", – приводит слова Бочкарева пресс-служба Стройкомплекса.
Он отметил, что также на стадии проектирования находятся 225 объектов площадью свыше 4,2 миллиона квадратных метров.
"Всего с начала реализации программы под расселение передано 166 новостроек, в которые организован переезд 76,4 тысячи жителей из 456 старых домов. Завершили переезд на данный момент уже 51,4 тысячи участников программы", – уточнил Бочкарев.
Глава Стройкомплекса также рассказал, что по технологии умного сноса демонтированы 90 старых жилых домов.
Ранее сообщалось, что свыше 400 человек переезжают в новостройку на улице Тайнинской в Лосиноостровском районе в рамках программы реновации жилфонда.
Как рассказал руководитель департамента городского имущества столицы Максим Гаман, в новые квартиры заезжают жители четырех старых домов на Тайнинской улице – 3, 5, 11 и 13. Всего новое жилье получат 406 человек из 163 семей. Для их расселения построили современную новостройку на той же улице. На переезд согласились 389 человек из 157 семей, это 96% от всех жителей.
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