В Москве по программе реновации введены и строятся 350 домов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице в рамках программы реновации введены в эксплуатацию и продолжают строиться 350 домов, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На сегодняшний день в Москве по программе реновации введены в эксплуатацию 187 новостроек на 2,4 миллиона квадратных метров жилья, еще 163 дома с жилой площадью более 2,7 миллиона квадратных метров в настоящий момент находятся в строительстве", – приводит слова Бочкарева пресс-служба Стройкомплекса.

Он отметил, что также на стадии проектирования находятся 225 объектов площадью свыше 4,2 миллиона квадратных метров.

"Всего с начала реализации программы под расселение передано 166 новостроек, в которые организован переезд 76,4 тысячи жителей из 456 старых домов. Завершили переезд на данный момент уже 51,4 тысячи участников программы", – уточнил Бочкарев.

Глава Стройкомплекса также рассказал, что по технологии умного сноса демонтированы 90 старых жилых домов.

Ранее сообщалось, что свыше 400 человек переезжают в новостройку на улице Тайнинской в Лосиноостровском районе в рамках программы реновации жилфонда.

Как рассказал руководитель департамента городского имущества столицы Максим Гаман, в новые квартиры заезжают жители четырех старых домов на Тайнинской улице – 3, 5, 11 и 13. Всего новое жилье получат 406 человек из 163 семей. Для их расселения построили современную новостройку на той же улице. На переезд согласились 389 человек из 157 семей, это 96% от всех жителей.

