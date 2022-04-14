Более 400 человек переедут в новостройку по программе реновации в Лосиноостровском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Свыше 400 человек переезжают в новостройку на улице Тайнинской в Лосиноостровском районе в рамках программы реновации жилфонда, сообщает пресс-служба департамента городского имущества Москвы.

По словам главы ведомства Максима Гамана, в новые квартиры заезжают жители четырех старых домов на Тайнинской улице – 3, 5, 11 и 13. Всего жилье меняют 406 человек из 163 семей. Для их расселения построили современную новостройку на той же улице. На переезд согласились уже 389 человек из 157 семей, это 96% от всех жителей. Остальные граждане продолжают изучать предложенные варианты.

Глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, в свою очередь, сообщил, что всего в Лосиноостровском районе по программе реновации планируется расселить 68 многоквартирных домов общей площадью квартир более 200 тысяч квадратных метров.

По его словам, в этих домах живут около 12 тысяч человек. Всего для расселения жителей подобрали 15 стартовых площадок. На сегодняшний день сданы и активно заселяются четыре новостройки. Пять жилых корпусов строятся, еще шесть домов проектируются.

Новостройку на улице Тайнинской, дом 13, корпус 1, построили в 2021 году по индивидуальному проекту. Первые этажи нежилые и предусмотрены для размещения объектов социальной инфраструктуры. Дворы благоустроили, там организованы детские и спортивные площадки, а также зона отдыха. Поблизости расположены сады и школы, поликлиника, скверы, а также парки Джамгаровский и "Торфянка".

Участники программы, которым предложили новые квартиры, могут воспользоваться сервисом "Помощь при переезде в рамках программы реновации". Он помогает жильцам сократить число походов в Центр информирования и оформлять документы в удобное время.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Марфино в 2023 году введут в эксплуатацию жилой дом, построенный по программе реновации. Он находится около транспортно-пересадочного узла "Окружная" по адресу Гостиничный проезд, владение 8А. В настоящее время идет возведение надземной части здания.

