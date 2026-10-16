Экономист Бархота рекомендовал россиянам копить на высшее образование с 8-го класса

В Минобрнауки предложили обязать абитуриентов, поступающих на внебюджетные места, оплачивать первый семестр до начала обучения. Как это изменит приемную кампанию и когда надо начинать копить на стартовый капитал, разбиралась Москва 24.

Справедливость процесса

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Минобрнауки России разработало проект приказа, обязывающего абитуриентов, поступающих на внебюджетной основе, оплачивать первый семестр до начала обучения. Инициатива направлена на то, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места, на которые могли бы претендовать другие кандидаты.

Новые правила в случае их принятия вступят в силу с 1 марта 2027 года. Действующий регламент не требует обязательной оплаты для зачисления, из-за чего абитуриенты могут резервировать несколько платных мест одновременно. В министерстве рассчитывают, что предоплата закрепит выбор поступающего и сделает процесс более прозрачным и справедливым, решив проблему так называемого виртуального конкурса.

Ранее министерство предложило запретить студентам, отчисленным за дисциплинарные высказывания, возвращаться в тот же вуз в течение пяти лет после исключения. Мера может начать действовать с 1 марта 2027 года до 1 сентября 2029 года.

Кроме того, ведомство сократило перечень олимпиад, победа в которых давала право на приоритетное зачисление в вузы, – с 83 до 60. По словам советника президента РФ Елены Ямпольской, часть сложностей во время минувшей приемной кампании была связана с большим количеством олимпиад и их победителей. Такие абитуриенты вынуждены конкурировать с детьми, которые заработали наивысшие баллы на ЕГЭ, добавила она.

"Нужны умные, а не просто богатые"

В Минобрнауки РФ предложили ввести предоплату в вузах

Доцент кафедры управления РГГУ, член комитета по образованию и социальной политике при ТПП Инна Литвиненко в беседе с телеканалом Москва 24 назвала инициативу об оплате первого семестра до начала обучения выверенной и неоднократно обсуждаемой. По ее словам, приемная кампания этого года показала, что множественность вариантов, с одной стороны, дает свободу выбора, но с другой – создает нервозность и сужает количество доступных мест.

"Более ответственный подход: если заранее спрашивают предоплату за первый семестр, вы отнесетесь более ответственно к выбору направлений и будете выбирать не пять, а одно-два", – отметила она.



Литвиненко также подчеркнула, что оплата предусмотрена только за первый семестр, а не за весь год, как требуют многие вузы. Это оставляет студенту возможность перейти в другой университет во втором семестре. По ее мнению, абитуриенты и так заранее понимают, на какую сумму рассчитывать: выбор направлений ограничен сданными предметами на ЕГЭ, а разные вузы нередко дают одно и то же направление подготовки.



Иную позицию в беседе с телеканалом Москва 24 высказала общественный деятель и многодетная мать Валентина Красникова. Она обратила внимание на риск активизации мошенников в период оплаты и напомнила, что одной из ключевых привилегий российской системы образования остается широкий выбор.





Валентина Красникова общественный деятель, многодетная мать Я не считаю, что деньги – единственный способ решения. Это больше похоже на маркетинг: быстро заплатите и быстро заходите. Достаточно единой базы абитуриентов и точки отсечки, после которой неподтвержденные заявки аннулируются.

Красникова подчеркнула, что решение о поступлении принимает семья, свести его только к материальному фактору нецелесообразно.

"А если что-то случилось? Если банк не одобрил кредит? Люди копили годами. Нам нужны умные, а не просто богатые", – отметила она.



Однако Литвиненко пояснила, что инициатива как раз создает более прозрачную систему: вуз отчитывается перед Минобрнауки о количестве бюджетных и внебюджетных мест, и ведомство видит общую картину. Это позволит рассредоточить абитуриентов и избежать ситуаций, когда все массово подают документы на популярные направления.

"Никто никого не ограничивает: если вы понимаете, что ребенок подает заявление в Москву или другой город, вы заранее знаете, где он будет жить и сколько это стоит. За неделю такие вопросы не решаются", – резюмировала эксперт.

"Речь идет даже о миллионах"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На сегодняшний день в вузах фиксируется уменьшение числа мест – как бюджетных, так и внебюджетных. Поэтому к оплате университета надо готовиться заранее, сказал Москве 24 эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

"Начиная с 8 или 9 класса следует откладывать по 5–10% дохода на накопительный счет, чтобы действительно быть готовым финансировать обучение ребенка", – отметил он.





Андрей Бархота эксперт банковского рынка В ряде университетов порядок цифр – это несколько сот тысяч рублей в год, а в некоторых речь идет даже о миллионах. Поэтому желательно за 2–3 года суметь накопить хотя бы около годовой стоимости обучения, если студенту не удастся попасть на бюджет. Тогда будет проще планировать финансы дальше.

Также экономист напомнил, что на образование ребенка можно потратить материнский капитал.

"Но все же главное, что очень многое зависит от результатов ЕГЭ. Возможно, пик родительских трат придется на последний класс школы, где надо подтянуть знания, чтобы добиться попадания на бюджетное место", – подчеркнул он.

Однако о подготовке к ЕГЭ стоит задумываться с ранних классов. Зачастую в последний год школы репетиторы не помогают, даже если сильно увеличить интенсивность обучения, заключил Бархота.

