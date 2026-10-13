Минобрнауки РФ предложило не принимать отчисленных за дисциплину студентов в вузы 5 лет

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Министерство науки и высшего образования России предложило ограничить возможность поступления в вуз для студентов, которых отчислили из него в качестве дисциплинарного взыскания, сообщает РИА Новости со ссылкой на проект приказа ведомства.

Если приказ примут, он будет действовать с 1 марта 2027 до 1 сентября 2029 года.

В документе сказано, что студент, отчисленный по такой причине, не сможет быть принят в то же учебное заведение в течение пяти лет после отчисления.

Ранее Минобрнауки предложило учитывать при поступлении в вузы только победителей олимпиад, а не призеров. Глава ведомства Валерий Фальков заявил, что такая мера позволит сделать систему отбора абитуриентов более прозрачной и адресной.

