Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Московском регионе в декабре ночная температура может опускаться до минус 15 градусов и ниже, а дневная – до минус 10–12 градусов. Об этом ТАСС заявила ведущий научный сотрудник Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

При этом, по прогнозу синоптика, средняя температура воздуха за декабрь в Москве и Подмосковье превысит климатическую норму на 1–2 градуса. Ночью термометры чаще будут показывать минус 3–8 градусов, днем – минус 1–4 градуса. Также возможны характерные для первого месяца зимы оттепели.

Ранее высота снежного покрова в Москве местами достигла 15 сантиметров. Этот показатель превышает норму на 50%. Также температура резко опустилась ниже нормальных значений.

Вместе с тем превышает норму атмосферное давление в Москве. В субботу, 28 ноября, показатель составит 764 миллиметра ртутного столба, в воскресенье, 29-го числа, – 769. Это выше нормы на 16–21 единицу.