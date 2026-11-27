Фото: Москва 24/Роман Балаев

Сергей Собянин подписал постановление, которым утвердил новые размеры стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), применяемого для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Новые нормативы начнут действовать в два этапа – с 1 января и с 1 июля следующего года. Величины зависят от категории жилья и состава семьи, всего в документе восемь приложений для разных групп граждан.

Стандарт рассчитан на пользователей жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде, нанимателей жилья по договору найма в частном жилищном фонде, а также на членов жилищного, жилищно-строительного и иного специализированного потребительского кооператива, которым помещение предоставлено по требованиям законодательства России до приобретения права собственности на него.

Для этих категорий с 1 января размер стандарта составит 10 187 рублей в месяц для одиноко проживающего гражданина, 7 754 рубля на каждого для семьи из двух человек и 7 157 рублей на каждого для семьи из трех и более человек. С 1 июля 2027 года суммы возрастут до 10 725, 8 201 и 7 582 рублей соответственно.

Собственникам, обязанным уплачивать взносы на капитальный ремонт, установлены отдельные величины. С 1 января 2027 года – 9 286 рублей для одинокого жильца, 7 181 рубль – для семьи из двух человек и 6 666 рублей – на каждого при семье из трех и более человек. С 1 июля 2027 года – 9 824, 7 628 и 7 091 рубль соответственно.

Кроме того, особые стандарты предусмотрены для нанимателей столичного жилья по договорам социального найма и для собственников, которые по закону освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что в разных регионах России сохраняются значительные перекосы в тарифной политике в сфере ЖКУ. Зампред российского правительства отметил, что коммунальные сети в стране изнашиваются быстрее, чем их обновляют, а для исправления ситуации необходим ряд системных решений.

До этого председатель ГД Вячеслав Володин предложил на федеральном уровне изучить практику Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана по социальной поддержке граждан при оплате ЖКУ. В столице социальная поддержка предоставляется, если расходы на коммунальные услуги превышают 10% доходов граждан.