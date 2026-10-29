Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 октября, 14:41

Политика

Володин призвал изучить опыт Москвы по поддержке граждан при росте тарифов ЖКУ

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Председатель ГД Вячеслав Володин предложил на федеральном уровне изучить практику Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана по социальной поддержке граждан при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом он сообщил на пленарном заседании Госдумы при обсуждении проекта федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов.

"Нам надо поглядеть лучшие практики. <...> Это крайне важный вопрос", – сказал Володин.

В Москве социальная поддержка предоставляется, если расходы на коммунальные услуги превышают 10% доходов граждан. В Петербурге этот порог составляет 14%, в Татарстане – 21%. На федеральном уровне он равен 22%. По прогнозу, рост тарифов в 2027 году составит 11%, в 2028 году – 8,6%, в 2029 году – 7,6%.

Ранее депутаты ГД от партии КПРФ предложили ограничить повышение тарифов на ЖКУ одним разом в течение календарного года. Согласно идее, предельные индексы и индексы по регионам России не должны превышать индекс потребительских цен за год, предшествующий году их утверждения.

Читайте также


политикаобществогородЖКХ

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика