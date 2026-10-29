Володин призвал изучить опыт Москвы по поддержке граждан при росте тарифов ЖКУ

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Председатель ГД Вячеслав Володин предложил на федеральном уровне изучить практику Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана по социальной поддержке граждан при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом он сообщил на пленарном заседании Госдумы при обсуждении проекта федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов.

"Нам надо поглядеть лучшие практики. <...> Это крайне важный вопрос", – сказал Володин.

В Москве социальная поддержка предоставляется, если расходы на коммунальные услуги превышают 10% доходов граждан. В Петербурге этот порог составляет 14%, в Татарстане – 21%. На федеральном уровне он равен 22%. По прогнозу, рост тарифов в 2027 году составит 11%, в 2028 году – 8,6%, в 2029 году – 7,6%.

Ранее депутаты ГД от партии КПРФ предложили ограничить повышение тарифов на ЖКУ одним разом в течение календарного года. Согласно идее, предельные индексы и индексы по регионам России не должны превышать индекс потребительских цен за год, предшествующий году их утверждения.

