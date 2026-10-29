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29 октября, 15:20

Политика

Пашинян выразил сожаление из-за слов губернатора Арушаняна об "Иванах"

Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отреагировал на высказывание губернатора Ширакской области Давида Арушаняна об "Иванах", которое вызвало возмущение в Москве, и заявил, что не видит поводов для отставки главы региона.

"Оснований для освобождения от работы губернатора Ширакской области я не вижу", – сказал армянский премьер, слова которого приводит РИА Новости.

Пашинян также отметил, что не располагает подробной информацией об этой истории. При этом он выразил сожаление в связи с произошедшим и надежду на урегулирование ситуации.

Поводом для заявления Пашиняна стала публикация Арушаняна от 17 октября, в которой он выступил против празднования Дня города Гюмри оппозиционной партией "Сильная Армения" и написал, что "гюмрийцы – это не ваши Иваны".

В посольстве России заявили, что подобные высказывания могут провоцировать национальную неприязнь к россиянам, а МИД потребовал однозначной реакции армянских властей. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала слова губернатора "откровенно хамскими неонацистскими лозунгами".

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