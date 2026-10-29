"Мосбилет" рекомендует посетить новый спектакль Театра сатиры

Фото: Театр сатиры

Московский академический театр сатиры, подведомственный столичному департаменту культуры, и сервис "Мосбилет" приглашают горожан и гостей столицы на спектакль "Физики", передает портал мэра и правительства Москвы.

Премьера спектакля состоялась 8 мая 2026 года на сцене "Чердак сатиры". Постановка создана по пьесе швейцарского драматурга Фридриха Дюрренматта с тем же названием, инсценировку подготовил российский режиссер и драматург Владимир Герасимов.

Постановку поддержал Президентский фонд культурных инициатив. Следующие показы запланированы на 31 октября, 10 ноября, 15 и 26 декабря, приобрести билеты можно в сервисе "Мосбилет".

Сюжет пьесы театр переосмыслил через призму последних научных прорывов. Действие идет в частной психиатрической больнице "Вишневый сад". В старом корпусе находятся трое пациентов-физиков, считающих себя гениями: один называет себя Ньютоном, второй – Эйнштейном, третий – Иоганн Мебиус – говорит, что к нему регулярно приходит царь Соломон.

Их научная одержимость держится на грани озарения и безумия. В замкнутом пространстве клиники разворачивается испытание для опытного полицейского, который расследует убийство, и для трех ученых, ведущих собственную игру.

По словам Герасимова, в спектакле звучат два тезиса.

"Первый – на ученых лежит ответственность за их разработки, второй – прогресс невозможно остановить", – отметил режиссер.

Он пояснил: даже если один исследователь совершит прорыв и решит скрыть открытия, мир не замедлится – через время к тем же идеям придет другой ученый и продвинет науку дальше.

Постановка показывает фигуру исследователя в новом ракурсе, связывая его с судьбой общества. В постановке поднимаются темы гуманизма, преданности делу и верности высоким нравственным идеалам.

Смысл сюжета помогает раскрыть минималистичная сценография в строгой цветовой гамме. Она выделяет детали и актерскую подачу. В "Физиках" заняты народный артист России Юрий Васильев, заслуженные артисты России Андрей Зенин и Игорь Лагутин.

Каждый из артистов детально прорабатывал образ и добавлял в него собственные черты. Актер Федор Лавров, исполняющий инспектора Фоса, сделал своего героя обаятельным и человечным. По сюжету тому приходится выдавать себя за строгого и педантичного профессионала.

"Как мне кажется, у меня есть немножко и того и другого, и я люблю в себе эти черты. Поэтому хотелось, конечно, передать герою часть своего обаяния и человечности, насколько это возможно", – указал Лавров.

При этом, отметил он, было непросто совместить маску безразличия с сильными сторонами персонажа – внимательностью и пытливым умом.

Пациент "Вишневого сада" физик Эрнст Генрих Эрнести, прозванный Эйнштейном, вызывает неоднозначные чувства. Как отмечает Евгений Хазов, один из актеров, исполняющих эту роль, его герой – человек-маска: безумный вид скрывает расчетливый ум тайного агента.

"Он искренне верит, что наука обязана служить государству, и ради этой цели готов пожертвовать свободой, именем и собственной личностью", – подчеркнул Хазов.

Артист добавил, что его персонаж наделен изощренным хладнокровием, идеологическим фанатизмом и способностью годами виртуозно симулировать сумасшествие. От себя актер добавил способность оставаться невозмутимым и сохранять абсолютный покой даже в полном хаосе.

В подготовке участвовали действующие ученые и исследователи "Физтех-Союза" – сообщества инициативных выпускников, преподавателей и друзей Московского физико-технического института. Они консультировали команду по научным фактам и рассуждениям об открытиях. Благодаря этому постановка стала нагляднее, а персонажи – ярче и достовернее.

Ранее "Мосбилет" пригласил москвичей и гостей столицы познакомиться с творчеством Марины Цветаевой на театральных сценах Москвы. В театрах представили три постановки: "Казанова. Цветаева", "Нездешний вечер" и "Каменный ангел".