В "Мосбилете" начался второй этап регистрации на "Ночь искусств"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Вторая волна регистрации на события культурно-образовательной акции "Ночь искусств" открылась в сервисе "Мосбилет". Акция пройдет 3 и 4 ноября, сообщил портал мэра и правительства столицы.

2026-й объявлен Годом единства народов России. Список площадок акции пополнится: к ней присоединятся Государственный академический центральный театр кукол имени С. В. Образцова, "Цифровое деловое пространство", а также культурные пространства "Тон-центр" и "Воробьевы Холл". Центральные мероприятия готовит Московская дирекция массовых мероприятий.

Одной из главных частей программы в "Цифровом деловом пространстве" станут концерты. Откроет ее выступление группы Kasha – солистки исполняют фолк-треки. Затем покажут музыкальный проект Леонида Овруцкого "Когда-нибудь было сегодня". Завершит вечер проект Zventa Sventana: Тина Кузнецова и Юрий Усачев соединят русский фольклор с современной музыкой.

Ключевым событием обещает стать программа к 125-летию Сергея Образцова и 95-летию носящего его имя театра кукол. Юным зрителям покажут "Волшебную лампу Аладдина", взрослым – "Необыкновенный концерт", для них же проведут экскурсию по театру.

В "Тон-центре" танцевальная труппа musicAeterna Dance представит перформанс "Любовь разорвет нас на части" в постановке режиссера Анны Гусевой. Здесь же выступит группа "Балет "Москва" Московского театра "Новая опера" имени Е. В. Колобова с программой "Балет "Москва" в "Тон-центре". Лучшее" – покажут работы трех поколений хореографов.

В свою очередь, в "Воробьевы Холл" пройдет вечер джаза к 110-летию Олега Лундстрема. Заявлены авторская программа пианиста Даниила Крамера, концерт актрисы и певицы Аглаи Шиловской и выступление Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема.

В Хлебном доме музея-заповедника "Царицыно" покажут серию программ "Орган. Диалоги". В "Орган/Чтец. Диалог" выступят Александр Новоселов (орган) и актер театра и кино Михаил Горевой. В "Орган/Флейта. Диалог" участвуют Максим Рубцов (флейта), Аида Глухова (орган) и мастер художественного слова Екатерина Крюковцева. "Орган/Диджей. Диалог" объединит выступление Александра Новоселова и диджея Вани Веги.

Государственный музей А. С. Пушкина по традиции присоединится к акции. Московский фестивальный оркестр под управлением Николая Хондзинского представит "Оперу без слов", также прозвучит музыкальная программа "Любовь и верность" группы "Пятеро". Гостей ждет и творческий вечер Юлии Рутберг "13 вопросов к Ахматовой".

Народный артист России Сергей Жилин выступит с концертом "Русское. Избранное" – в программе произведения Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова и Сергея Рахманинова.

В доме П. П. Смирнова – памятнике московской архитектуры начала ХХ века и одном из значимых творений Федора Шехтеля – покажут иммерсивный спектакль. Его героями станут исторические личности, музы и образы из фантазий архитектора.

Акция "Ночь искусств" станет 14-й по счету. Для горожан подготовили свыше 400 мероприятий, которые пройдут на 120 площадках в разных районах столицы. К постоянному девизу "Искусство объединяет" в этом году добавится тема "Другой взгляд": она предлагает по-новому посмотреть на привычные форматы.