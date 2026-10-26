Аудиогид по мемориальной квартире Андрея Белого появился на портале "Узнай Москву"

Фото: мемориальная квартира Андрея Белого

На портале "Узнай Москву" появился аудиогид по экспозиции мемориальной квартиры Андрея Белого (Бориса Бугаева) – поэта, писателя и экспериментатора, одного из ключевых представителей Серебряного века. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В аудиогид вошли подробные описания 18 ключевых экспонатов из коллекции музея, который находится в ведении столичного департамента культуры.

Экскурсия начинается с самого масштабного предмета – графического панно Белого "Линия жизни". Слушатели узнают, что писатель представил историю своего творческого пути в виде многоуровневой и красочной схемы, выполненной цветными карандашами. "Рельеф" линии прорисован как темно-синяя волнистая полоса, проходящая по центру панно, а отсчет лет начинается с 1882 года и завершается 1927-м.

Аудиогид расскажет о портретах работы художников Серебряного века. В их числе – изображение Маргариты Морозовой кисти Виктора Штемберга, первой мистической возлюбленной Белого и героини его скандально известного произведения "Симфония (2-я, драматическая)".

Кроме того, посетители услышат истории о портретах самого поэта, созданных Татьяной Гиппиус и Львом Бакстом, и узнают о глубокой связи писателя с семьей Тургеневых. Анна Тургенева, правнучатая племянница писателя Ивана Тургенева, в 1909 году создала картину с изображением Белого, а впоследствии стала его женой.

Особое внимание в аудиоэкскурсии уделяется личным вещам, которые хранят дух эпохи. Один из миниатюрных, но одновременно самых ценных экспонатов – оловянный солдатик. Это единственная вещь, оставшаяся из детства Белого.

В экспозиции можно увидеть и другие мемориальные предметы. Посетители смогут познакомиться с историей саше Александры Бугаевой, матери писателя. Эта изящная декоративная сумочка, украшенная вышивкой и лентами, в прошлом использовалась для хранения личных вещей. В старину молодые девушки часто прятали в ней записки и дневники.

Аудиогид также расскажет о щипчиках для пирожных, которые принадлежали Бугаевой. В XIX веке они были важным элементом сервировки стола во всей Европе и часто имели изысканный декор. Экспонат, представленный в музее, представляет собой фигурку Арлекина с поднятыми руками, стоящую на кольцах, созданных из змеиных тел.

Гости также познакомятся с историей саквояжа, который Белый использовал в своих путешествиях. В 1921 году он отправился в Берлин, а в 1927–1929 годах исследовал Кавказ.

Экскурсия завершается рассказом о книжных редкостях музея. Среди них – том сочинений Александра Пушкина, который, возможно, когда-то принадлежал библиотеке семьи Бугаевых. Также будет упомянуто первое литературное произведение Белого – "Симфония (2-я, драматическая)", изданная в 1902 году.

В симфониях писатель стремился перенести принципы музыкального развития в текст, объединив ритмическую прозу с музыкальными элементами и символизмом.

Посетители также узнают о первом поэтическом сборнике Белого – "Золото в лазури", вышедшем в 1904 году и посвященном его матери. Приобрести билеты в мемориальную квартиру Андрея Белого можно в сервисе "Мосбилет".

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