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26 октября, 12:36

Экономика

В Wildberries опровергли слухи о срыве сезона осенних распродаж

Фото: depositphotos/stasokulov

Сообщения о срыве сезона осенних распродаж на маркетплейсе Wildberries недостоверны. Об этом сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries&Russ (RWB).

До этого СМИ и телеграм-каналы распространили информацию о том, что традиционные распродажи на торговых площадках якобы могут столкнуться с трудностями. Среди причин упоминались атаки беспилотников на инфраструктуру компаний.

В RWB рассчитывают, что предстоящий сезон распродаж покажет такую же позитивную динамику, как и в прошлые годы. Во время крупных акций, как правило, растут покупательская активность, число продавцов-участников и выбор товаров со скидками.

"Никаких предпосылок для сокращения выбора товаров в текущем сезоне точно нет", – отметили в пресс-службе и добавили, что ассортимент на Wildberries вырос в несколько раз по сравнению с 2025 годом.

Ранее маркетплейс представил новый инструмент "Хочу скидку". С его помощью покупатели могут запрашивать у продавцов снижение стоимости понравившегося товара. Однако продавец оставляет за собой решение о предоставлении скидки и о том, на какие товары она будет распространяться.

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