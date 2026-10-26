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26 октября, 15:45

Экономика

Бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо подешевели на АЗС Москвы и Подмосковья

Фото: depositphotos/blinow61

С 19 по 26 октября в Москве и Подмосковье подешевели бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо, следует из данных Московской топливной ассоциации. Об этом сообщает РИА Новости.

Средняя стоимость литра АИ-92 за неделю уменьшилась на 85 копеек и составила 71,07 рубля. Бензин АИ-95 стал дешевле на 1,42 рубля и теперь в среднем стоит 77,18 рубля за литр. Цена дизельного топлива сократилась на 8 копеек, до 82,67 рубля.

При этом бензин АИ-100, напротив, подорожал на 26 копеек. К концу отчетного периода его средняя стоимость достигла 104,93 рубля за литр.

Отмечается, что цены на АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо снизились на заправках "Транс-АЗС", "Нефтьмагистраль" и "ОРТК". На АЗС "Тебойл", "Татнефть", "Роснефть", "Газпром нефть" и "Лукойл" стоимость этих видов топлива выросла. На заправках "Трасса" цены не изменились.

Бензин АИ-100 подорожал только на АЗС "Тебойл" и "Лукойл". На заправках "Татнефть", "Роснефть", "Газпром нефть", "Транс-АЗС", "Трасса", "Нефтьмагистраль" и "ОРТК" его стоимость осталась прежней.

Ранее Росстат сообщил, что с 13 по 19 октября бензин подешевел в 53 регионах России. Сильнее всего цены снизились в Курганской области – на 8,03% и Ингушетии – на 7,64%.

Более чем на 3% топливо подешевело в Севастополе, Свердловской, Калужской и Костромской областях. Еще в пяти регионах снижение превысило 2%, в 17 субъектах – 1%, а в 23 регионах составило не более 1%.

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