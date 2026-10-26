IHA: 15 человек пострадали при съезде автобуса в кювет в Анталье

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Микроавтобус съехал в кювет в районе Кумлуджа провинции Анталья на юге Турции. В результате пострадали 15 человек, сообщило агентство IHA.

По его информации, водитель автобуса, перевозившего группу альпинистов, по не установленным причинам потерял управление, в результате чего транспортное средство съехало с автотрассы и опрокинулось на бок.

К месту аварии направились машины жандармерии, медиков и пожарных. Пострадавшие доставлены в больницы городов Кумлуджа и Финике.

Ранее автобус с 35 школьниками загорелся в Баварии. Водитель успел провести эвакуацию до того, как пожар полностью охватил салон. Инцидент произошел в городе Хиршайд.

Водитель сразу остановил автобус и помог пассажирам выбраться из него. В результате никто не пострадал.

