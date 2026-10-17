23 человека пострадали в ДТП с микроавтобусом со школьниками в Турции

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Микроавтобус столкнулся с грузовиком в турецкой провинции Орду на северо-востоке страны. В результате погиб один человек и пострадали 23, включая 18 школьников, сообщил телеканал Ordu.

По его данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. Погибшим оказался 63-летний пассажир микроавтобуса.

Пострадавшим оказали первую помощь и госпитализировали. В настоящее время проводится расследование ДТП.

Ранее автобус с 35 школьниками загорелся в Баварии. Водитель успел провести эвакуацию до того, как пожар полностью охватил салон. Инцидент произошел в городе Хиршайд.

Водитель сразу остановил автобус и помог пассажирам выбраться из него. В результате никто не пострадал.

