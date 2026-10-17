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17 октября, 17:20

Транспорт

Более 100 рейсов задержаны в аэропортах Московского авиаузла

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

В аэропортах Московского авиаузла на вылет и прилет задержаны 103 рейса. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса.

"В настоящее время все аэропорты принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Безопасность – приоритет", – говорится в сообщении.

Замминистра транспорта Владимир Потешкин провел в Шереметьево оперштаб по работе гражданской авиации. В нем приняли участие представители Росавиации, Ространснадзора, авиакомпаний и столичных аэропортов.

Руководителям авиакомпаний поручено обеспечить соблюдение федеральных авиационных правил, которыми регламентируется предоставление напитков и питания, размещение пассажиров в гостинице, усилить работу представителей на местах и организовать рассылку сообщений об изменениях статуса рейса.

Колл-центры при этом должны заблаговременно информировать пассажиров об изменениях в выполнении рейсов по доступным каналам связи. Представителям аэропортов указано на необходимость обеспечения пассажиров всеми необходимым условиями для комфортного ожидания рейсов.

Госкорпорации по ОрВД необходимо дополнительно оценить оснащенность и пропускную способность запасных аэродромов, проконтролировать направление бортов в эти гавани при необходимости. Все запасные аэродромы имеют достаточный запас керосина.

Вместе с тем аэропорт Шереметьево обслужил уже 43 700 пассажиров и 276 рейсов с начала суток. В гавани предупредили, что из-за изменении в расписании и необходимости подготовки самолетов ожидание рейса может занять больше времени.

При этом в аэропорту увеличили число мест в зонах ожидания, открыли дополнительные залы для размещения пассажиров и организовали выдачу бутилированной воды. Во всех зонах авиагавани разместили QR-коды с информацией о получении и использовании талонов на питание.

Ночью 17 октября аэропорты Шереметьево, Домодедово, Жуковский и Внуково перестали принимать и выпускать самолеты. Меры были приняты для обеспечения безопасности. Утром все ограничения на полеты сняли, авиагавани вернулись к работе в штатном режиме.

Внуково после отмены ограничений принял 63 рейса и отправил 58. Основная часть пассажиров находится в общей зоне, где ожидает или проходит регистрацию, а также в зоне международного вылета.

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