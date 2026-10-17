Аэропорт Внуково принял 63 рейса и отправил 58

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Московский аэропорт Внуково после отмены ограничений на прием и выпуск воздушных судов принял 63 рейса и отправил 58. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

"Активно готовятся к отправке другие борта", – говорится в сообщении.

В аэропорту указали, что в терминале есть скопление людей, однако обстановка сохраняется спокойная. На 14:00 число пассажиров было на 30% ниже пиковых значений за 17 октября.

Основная часть пассажиров находится в общей зоне, где ожидает или проходит регистрацию, а также в зоне международного вылета. В зоне внутренних вылетов, по данным аэропорта, свободно.

Пассажиров призвали уточнять статус рейса до выезда в аэропорт на онлайн-табло, по телефону справочной аэропорта и через чат-бот.

Ночью 17 октября аэропорты Шереметьево, Домодедово, Жуковский и Внуково перестали принимать и выпускать самолеты. Меры были приняты для обеспечения безопасности. Утром все ограничения на полеты сняли, авиагавани вернулись к работе в штатном режиме.

