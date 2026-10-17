Все аэропорты Москвы временно приостановили работу

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Работа всех четырех аэропортов московского авиаузла оказалась ограничена на фоне атаки беспилотников на столицу. Росавиация сообщила о введении временных мер в Шереметьево для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения предусматривают временный запрет на прием и выпуск воздушных судов. Аналогичные меры ранее ввели в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский.

Таким образом, ограничения затронули все аэропорты Москвы и ближайшего Подмосковья.

Сергей Собянин ранее сообщил об уничтожении 29 беспилотников, летевших в направлении столицы.