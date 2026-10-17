Собянин: Силы ПВО уничтожили еще 14 БПЛА на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны продолжают отражать атаку беспилотников на столицу. Еще 14 беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к Москве, были уничтожены, сообщил Сергей Собянин в MAX.

Ранее мэр Москвы информировал о перехвате 15 беспилотников. Таким образом, общее число уничтоженных аппаратов достигло 29.

Специалисты экстренных служб работают в местах падения обломков.

На фоне атаки временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.