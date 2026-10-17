01:29Мэр Москвы
Собянин: Силы ПВО уничтожили еще 14 БПЛА на подлете к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны продолжают отражать атаку беспилотников на столицу. Еще 14 беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к Москве, были уничтожены, сообщил Сергей Собянин в MAX.
Ранее мэр Москвы информировал о перехвате 15 беспилотников. Таким образом, общее число уничтоженных аппаратов достигло 29.
Специалисты экстренных служб работают в местах падения обломков.
На фоне атаки временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.