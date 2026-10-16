В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели ограничения на полеты

Фото: depositphotos/Chalabala

В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский временно ограничили прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.

Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Пассажирам рекомендуется уточнять актуальную информацию о времени вылета и прилета у авиакомпаний.

Ранее в Госдуме предложили обязать авиакомпании бесплатно информировать пассажиров об изменениях в расписании рейсов с помощью СМС. Парламентарии указывали, что информация на сайтах перевозчиков, в приложениях и по электронной почте может быть недоступна из-за перебоев с интернетом.