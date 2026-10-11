Два мирных жителя пострадали при атаке украинских беспилотников на Белгородскую область

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Два мирных жителя пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на четыре муниципалитета Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба региона в MAX.

Разрушения зафиксированы в четырех округах – Шебекинском, Краснояружском, Валуйском и Белгородском.

По данным оперштаба, в Шебекино при атаке беспилотника на коммерческий объект женщина получила осколочные ранения головы, а в районе села Графовка Шебекинского округа дрон повредил легковой автомобиль. В результате пострадал мужчина.

После оказания медицинской помощи пострадавших доставят в городскую больницу Белгорода. Кроме того, в ходе атаки БПЛА повреждения получили автобус, машины, остекление жилых домов, социальный объект, предприятия и хозяйственные постройки.

Ранее один мирный житель погиб и еще двое пострадали в результате атак украинских ударных беспилотников на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). На автодороге Т-0519 Луково – Шевченко в Тельмановском муниципальном округе при атаке на трактор погиб водитель – мужчина 1965 года рождения. В Ворошиловском районе Донецка тяжелое ранение получил охранник предприятия – мужчина 1970 года рождения.