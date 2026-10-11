Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 октября, 14:08

Происшествия

Два мирных жителя пострадали при атаке украинских беспилотников на Белгородскую область

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Два мирных жителя пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на четыре муниципалитета Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба региона в MAX.

Разрушения зафиксированы в четырех округах – Шебекинском, Краснояружском, Валуйском и Белгородском.

По данным оперштаба, в Шебекино при атаке беспилотника на коммерческий объект женщина получила осколочные ранения головы, а в районе села Графовка Шебекинского округа дрон повредил легковой автомобиль. В результате пострадал мужчина.

После оказания медицинской помощи пострадавших доставят в городскую больницу Белгорода. Кроме того, в ходе атаки БПЛА повреждения получили автобус, машины, остекление жилых домов, социальный объект, предприятия и хозяйственные постройки.

Ранее один мирный житель погиб и еще двое пострадали в результате атак украинских ударных беспилотников на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). На автодороге Т-0519 Луково – Шевченко в Тельмановском муниципальном округе при атаке на трактор погиб водитель – мужчина 1965 года рождения. В Ворошиловском районе Донецка тяжелое ранение получил охранник предприятия – мужчина 1970 года рождения.

Читайте также


происшествиярегионы

Клопы-вонючки атакуют российские регионы

С наступлением холодов насекомые в массовом порядке ищут места для зимовки

Читать
закрыть

Почему москвичи тратят сотни тысяч за пар?

Стоимость отдыха в банных комплексах Москвы достигла одного миллиона рублей

Серьезно переплачивать придется за отсутствие посторонних в банном комплексе

Читать
закрыть

Когда "Яндекс" восстановит сервисы после атак на дата-центры?

Специалисты уверены: работа сервисов будет восстановлена к концу наступившей недели

Читать
закрыть

В России предложили не продавать вейпы родившимся с 2009 года

Эксперты уверены: это будет так или иначе отучать молодежь от вредной привычки

Читать
закрыть

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

Волонтеры спасли собак из "концлагеря" для животных в Калуге

Измученным животным приходилось жить в стесненных обстоятельствах и есть друг друга

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика