Один человек пострадал при падении обломков беспилотника в Туапсе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Один человек пострадал в результате падения обломков беспилотника в Туапсе. Пострадавшего госпитализировали, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В данный момент врачи оказывают пострадавшему всю необходимую медицинскую помощь. Кроме того, из-за падения обломков произошло возгорание на склоне горы со стороны моря. Пожар оперативно ликвидировали. На местах работают оперативные и специальные службы.

Ранее в Тамбовской области после падения беспилотника ВСУ в Рассказове было повреждено здание детского сада. По данным местных властей, в результате случившегося обошлось без пострадавших.

Между тем в Тверской области в ходе отражения атаки БПЛА произошло возгорание на предприятии в поселке Редкино Конаковского округа. Сотрудники предприятия не пострадали, их вовремя эвакуировали в укрытие.