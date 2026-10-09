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09 октября, 16:25

Происшествия

Выпуск автомобилей Tenet приостановили в Калуге из-за падения обломков БПЛА

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Производство автомобилей Tenet на калужском заводе "АГР холдинга" временно остановлено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга.

Причиной стало падение обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территорию предприятия.

Возгорание на заводе уже ликвидировано. В результате происшествия есть пострадавшие среди сотрудников, им оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что при атаке ВСУ на Калужскую область пострадали девять человек. Пять из них были госпитализированы. Их состояние оценивалось как стабильное.

Кроме того, в результате ударов дронов из строя были выведены несколько модулей дата-центра "Яндекса" в Калуге. В связи с этим часть сервисов может работать с перебоями. Пострадавших нет.

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