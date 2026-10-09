В Тамбовской области повреждено здание детского сада после падения БПЛА

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В Рассказове Тамбовской области после падения беспилотника ВСУ повреждено здание детского сада, передает RT со ссылкой на губернатора региона Евгения Первышова.

По его словам, обошлось без пострадавших. Глава области также уточнил, что в ночь на 9 октября средства противовоздушной обороны сбили 12 украинских дронов.

Ранее гражданка Белоруссии была тяжело ранена после атаки БПЛА в Брянской области. Пострадавшую поместили в реанимацию. Ее состояние оценивали как крайне тяжелое, но стабильное.

Помимо этого, в ДНР сообщили о трех мирных жителях, погибших в результате украинских атак. Двое из них являлись жителями села Спартак. Пострадали еще восемь человек.

Кроме того, в Горловке скончался один человек, там же ранены пятеро. Также трое гражданских были ранены при обстреле трассы Донецк – Авдеевка.

