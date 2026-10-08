Мужчина погиб в результате атаки БПЛА в Подольске

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина в возрасте 57 лет погиб в результате атаки беспилотников в микрорайоне Климовск городского округа Подольск. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в МАХ.

"Выражаю искренние соболезнования его родным и близким", – говорится в сообщении.

Кроме того, на проспекте 50-летия Октября после атаки загорелись сразу три машины. Пожар уже потушили. Известно, что пострадала 37-летняя женщина, сейчас с ней работают медики, выясняя состояние.

В соседнем многоквартирном доме выбиты стекла. При этом несущие конструкции здания не повреждены, жизни и здоровью людей ничего не угрожает. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Они обследуют территорию и оценивают масштаб повреждений.

Ранее в ДНР сообщили о гибели трех мирных жителей в результате украинских атак. Еще восемь человек пострадали. Как уточнили в профильном ведомстве региона, двое погибших являлись жителями села Спартак.

Еще один человек скончался в Горловке, где также ранены пятеро. Кроме того, трое гражданских получили ранения при обстреле трассы Донецк – Авдеевка.