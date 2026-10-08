Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 октября, 16:06

Происшествия

Мужчина погиб в результате атаки БПЛА в Подольске

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина в возрасте 57 лет погиб в результате атаки беспилотников в микрорайоне Климовск городского округа Подольск. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в МАХ.

"Выражаю искренние соболезнования его родным и близким", – говорится в сообщении.

Кроме того, на проспекте 50-летия Октября после атаки загорелись сразу три машины. Пожар уже потушили. Известно, что пострадала 37-летняя женщина, сейчас с ней работают медики, выясняя состояние.

В соседнем многоквартирном доме выбиты стекла. При этом несущие конструкции здания не повреждены, жизни и здоровью людей ничего не угрожает. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Они обследуют территорию и оценивают масштаб повреждений.

Ранее в ДНР сообщили о гибели трех мирных жителей в результате украинских атак. Еще восемь человек пострадали. Как уточнили в профильном ведомстве региона, двое погибших являлись жителями села Спартак.

Еще один человек скончался в Горловке, где также ранены пятеро. Кроме того, трое гражданских получили ранения при обстреле трассы Донецк – Авдеевка.

Читайте также


происшествия

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

Сколько продлится сезон активности змей в столичном регионе?

Сейчас гадюки начинают концентрироваться в тех местах, где будут зимовать

Змеи будут активны, пока температура на улице составляет до плюс 1 градуса

Читать
закрыть

Какие изменения ждут стажеров с 1 марта 2027 года?

Поправки не только вводят сам термин, но и прописывают условия оформления таких работников

Читать
закрыть

Как выбрать участок под строительство дома в Подмосковье?

Важно смотреть на инженерную и дорожную инфраструктуру

Читать
закрыть

Россиянки пожаловались на климакс в 36 лет

Наибольший риск отмечен у женщин, проживающих в крупных городах

Причины – затяжной стресс, недостаток отдыха, нестабильный рабочий график

Читать
закрыть

Студенты вузов массово пожаловались на систему "Антиплагиат 2.0"

Теперь платформа контролирует не только готовые дипломы и курсовые, но и процесс написания

Сами разработчики объяснили нововведение необходимостью борьбы с нейросетями

Читать
закрыть

Как пожар на нефтяном танкере отразится на отдыхе в Сочи?

Превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано после пожара

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика