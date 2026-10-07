Несколько сел в Воронежской области остались без света после атаки БПЛА

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Несколько сел Воронежской области временно остались без света после атаки дронов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в мессенджере MAX.

По словам главы области, на юге региона при падении фрагментов БПЛА повреждена линия электропередачи. В настоящее время на месте работают оперативные службы.

Гусев также рассказал, что минувшей ночью дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 64 беспилотника в небе над 9 районами и 2 городскими округами Воронежской области. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали БПЛА Северский район Краснодарского края. Из-за падения фрагментов дронов произошли обрывы проводов, без света остались около 26 тысяч человек. Позднее электроснабжение восстановили.

