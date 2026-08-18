Электроснабжение в Павлово-Посадском округе Подмосковья восстановлено после атак БПЛА

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Электроснабжение во всех населенных пунктах Павлово-Посадского городского округа Подмосковья осуществляется в штатном режиме после атак беспилотников. Об этом сообщил в своем телеграм-канале временно исполняющий полномочия главы округа Сергей Балашов.

"Никаких плановых или аварийных отключений не производится", – написал он.

По его словам, энергетические службы работают стабильно и непрерывно контролируют ситуацию. Балашов призвал жителей ориентироваться только на официальные и проверенные источники информации.

Ранее в Павлово-Посадском филиале "Мособлэнерго" вводили особый режим работы из-за повреждения оборудования, оставившего без света более 10 тысяч человек и 46 социально значимых объектов в Ликине-Дулёве и Орехове-Зуеве. До этого подобное отключение произошло в Люберцах и Котельниках из-за аварии и пожара на подстанции, где работали 20 аварийных бригад.

Московская область подверглась атаке БПЛА в ночь на 18 августа. Один из дронов ударил в склад Wildberries в Богородском городском округе, вызвав пожар. В результате ударов по территории региона пострадали три человека, включая 10-летнюю девочку.

Прокуратура Подмосковья организовала горячую линию для пострадавших по телефону 8 (916) 240-31-28 и взяла на контроль ситуацию.