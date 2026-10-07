Умерла американская актриса Ева Мари Сейнт

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Американская актриса Ева Мари Сейнт, известная по фильмам "В порту" и "К северу через северо-запад", умерла в возрасте 102 лет. Об этом сообщило издание Variety.

Актриса скончалась 6 октября в своем доме в Лос-Анджелесе.

Ева Мари Сейнт родилась 4 июля 1924 года в Ньюарке (штат Нью-Джерси). В 1946 году Сейнт окончила Университет штата Боулинг-Грин по специальности "театральное искусство". Первые роли актриса исполнила еще в учебных университетских постановках.

Завершив учебу в университете, Сент переехала в Нью-Йорк. Там она продолжила обучение в актерскому мастерству.

Профессиональная карьера актрисы началась с работы на телевидении. Она снималась в рекламе и участвовала в сериале "Семья одного человека".

Первой работой в кино стала роль Эди Дойл в драме Элиа Казана "В порту" (1954 год). После выхода картины актриса получила премию "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана.

Одной из самых известных ее последующих работ стала роль Ив Кендалл в фильме Альфреда Хичкока "К северу через северо-запад" (1959 год). Также она снялась в кинолентах "Дождливое дерево", "Исход", "Гран-при", "Ничего общего", "Супермен возвращается" и других.

Помимо "Оскара", Сейнт была лауреатом премии "Эмми". В 1990 году она получила награду за роль второго плана в мини-сериале "Люди как мы". Всего Телевизионная академия пять раз номинировала ее на эту премию. Она также выдвигалась на "Золотой глобус" и BAFTA за фильм "Полная шляпа дождя".

