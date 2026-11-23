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Решение вернуть Дженсена Хуанга на должность генерального директора Nvidia стало неожиданностью для высшего руководства корпорации. Топ-менеджеры узнали об этом лишь незадолго до официального объявления, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным агентства, совет директоров принял решение без предварительного обсуждения с руководителями компании. До этого они готовились провести первую ежегодную конференцию разработчиков Nvidia в Вашингтоне без участия Хуанга.

Отставка бизнесмена произошла 12 ноября на фоне расследования, начатого из-за подозрений в его связях с китайской разведкой. Сотрудники корпорации выступили против его ухода и потребовали вернуть руководителя.

23 ноября совет директоров Nvidia восстановил Хуанга в должности генерального директора. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждал кандидатуру главы компании с председателем КНР Си Цзиньпином и убеждал совет директоров вернуть бизнесмена.