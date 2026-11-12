Президент и гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг подал в отставку

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Президент и генеральный директор разработчика графических процессоров Nvidia Дженсен Хуанг подал в отставку. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Хуанг подал в отставку с должностей президента, генерального директора и члена совета директоров с немедленным вступлением в силу", – уточняется в заявлении.

Временным генеральным директором компании назначена исполнительный вице-президент и финансовый директор Nvidia Колетт Кресс.

Ранее стало известно, что совет директоров Nvidia начал расследование против Хуанга из-за сообщений о том, что он мог попасть под влияние иностранной разведки.

СМИ утверждали, что Хуанг признал отношения с предпринимательницей Алисой Хуан. Девушка могла организовывать поставки передовых чипов Nvidia крупным технологическим компаниям Китая, несмотря на ограничения и запреты со стороны США.

В МИД КНР, в свою очередь, назвали обвинения в шпионаже безосновательными. Однако журналисты сообщили, что компания уже начала искать возможных преемников Хуанга.