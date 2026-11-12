Стрельба произошла в центре Вашингтона

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Неизвестный открыл стрельбу в центре Вашингтона. Это следует из заявления полицейского управления столичного округа Колумбия в соцсети X.

Как указано в публикации, правоохранители находятся на месте происшествия на 15-й улице, примерно в пяти минутах езды от Белого дома.

По данным местного подразделения телеканала ABC, в результате стрельбы пострадали четыре человека, их состояние не уточняется. В пресс-службе полицейского управления пока не рассказали, есть ли в результате нападения жертвы и удалось ли полицейским задержать преступника.

Ранее в польском Кракове мужчина открыл огонь по полицейским. Сотрудники прибыли на вызов после сообщения о человеке с предметом, напоминающим пистолет. В это время злоумышленник несколько раз выстрелил в их сторону. Пострадавших нет, стрелка обезвредили и задержали.