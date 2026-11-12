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12 ноября, 16:32

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Путин: гуммиссия в Константиновке покажет, кто действительно контролирует город

Гуммиссия в Константиновке покажет, кто действительно контролирует город – Путин

Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Проведение гуманитарной миссии в Константиновке покажет, под чьим контролем действительно находится город. Об этом заявил Владимир Путин на встрече со спецпосланниками президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Как отметил российский лидер, ему известно о заявлениях Киева о том, что Москва якобы не контролирует ряд территорий. По его словам, это может продолжаться бесконечно, поскольку установить фактическое положение дел на месте непросто из-за современных средств поражения.

Чтобы мир узнал правду, Путин пригласил в Константиновку представителей прессы, в том числе западной и украинской.

Встреча с американскими представителями проходит в Кремле 12 ноября. В ходе беседы глава государства обратился к ним с просьбой передать благодарность первой леди США Мелании Трамп за помощь в организации гуманитарной миссии в Алешках.

Также российский лидер предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке по опыту Алешек. Он отметил, что сейчас населенный пункт находится под контролем России и страна готова обеспечить безопасность мероприятия.

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Сюжет: Переговоры по Украине
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