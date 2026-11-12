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12 ноября, 15:30

Политика

Путин предложил организовать гуммиссию в Константиновке по опыту Алешек

Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Владимир Путин на встрече со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке по опыту Алешек.

В ходе переговоров в Кремле глава государства назвал хорошим опыт сотрудничества в ситуации вокруг Алешек. По словам Путина, в настоящее время Россия контролирует Константиновку и готова обеспечить безопасность гуманитарной миссии.

Президент отметил, что России требуется пять суток на разминирование населенного пункта. При этом если в Киеве считают, что город остается под контролем ВСУ, то Украина может обеспечить безопасность со своей стороны, добавил Путин.

Гуманитарная операция проходила в Алешках с 27 октября по 1 ноября. В это время там действовал режим прекращения огня. Миссия прошла успешно, нарушений зафиксировано не было. В ее рамках удалось доставить жителям необходимую помощь и эвакуировать около 800 человек.

Первая леди США Мелания Трамп, которая принимала участие в организации перемирия, выразила надежду на то, что это поспособствует урегулированию украинского конфликта и установлению прочного мира. В свою очередь, Путин попросил Уиткоффа и Кушнера передать благодарность Трамп за участие в решении гуманитарного вопроса вокруг Алешек.

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