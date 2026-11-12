12 ноября, 15:27Политика
Путин заявил, что Россия знает о попытках Украины поднять тему "серых зон"
Фото: MAX/"Кремль. Новости"
Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в Кремле заявил, что Россия знает о попытках Украины поднять тему "серых зон".
По словам российского лидера, украинская сторона сама ставит вопрос о таких территориях. Путин предупредил, что сохранение "серых зон" помешает достижению долгосрочного мира – любые договоренности окажутся неустойчивыми.
Также российский лидер назвал единственной линией разграничения с Украиной государственную границу России.
Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву 12 ноября, после завершившихся накануне трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.
Во встрече Путина с американскими спецпосланниками участвуют помощники президента России Юрий Ушаков и Владимир Мединский, а также глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
В начале переговоров Путин поприветствовал гостей и поблагодарил президента США Дональда Трампа за организацию контактов между Москвой и Киевом. Уиткофф, в свою очередь, отметил, что рад возобновлению работы в трехстороннем формате.