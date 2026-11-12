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12 ноября, 15:27

Политика

Путин заявил, что Россия знает о попытках Украины поднять тему "серых зон"

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в Кремле заявил, что Россия знает о попытках Украины поднять тему "серых зон".

По словам российского лидера, украинская сторона сама ставит вопрос о таких территориях. Путин предупредил, что сохранение "серых зон" помешает достижению долгосрочного мира – любые договоренности окажутся неустойчивыми.

Также российский лидер назвал единственной линией разграничения с Украиной государственную границу России.

Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву 12 ноября, после завершившихся накануне трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.

Во встрече Путина с американскими спецпосланниками участвуют помощники президента России Юрий Ушаков и Владимир Мединский, а также глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В начале переговоров Путин поприветствовал гостей и поблагодарил президента США Дональда Трампа за организацию контактов между Москвой и Киевом. Уиткофф, в свою очередь, отметил, что рад возобновлению работы в трехстороннем формате.

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