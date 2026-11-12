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12 ноября, 15:18

Спорт

КХЛ дисквалифицировала хоккеиста ЦСКА Костина за агрессию в драке

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) дисквалифицировала нападающего ЦСКА Клима Костина на один матч за провоцирование драки в матче чемпионата против "Торпедо", который состоялся 11 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Отмечается, что ему также назначен штраф. Меры приняты на основании представленных материалов по пункту 3.7 статьи 29 дисциплинарного регламента КХЛ ("Агрессор в драке").

Во время игры против "Торпедо" Костин устроил драку, налетев на защитника черно-белых Скутера Брики. Он несколько раз его ударил, за что получил удаление. Игра закончилась со счетом 5:1 в пользу ЦСКА.

В текущем сезоне Костин провел 19 матчей, в которых забросил три шайбы и сделал пять результативных передач.

Ранее хоккеисты владивостокского "Адмирала" и московского "Спартака" дважды подрались на последней минуте матча регулярного чемпионата КХЛ. После первой потасовки малые штрафы за грубость получили игроки "Адмирала" Кайл Олсон и Федор Крощинский, а также нападающий "Спартака" Александр Беляев.

Во втором эпизоде по пять минут штрафа за драку назначили Энтони Камаре из владивостокской команды и Сергею Лукьянцеву из московского клуба.

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