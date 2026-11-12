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12 ноября, 14:41

Транспорт

Поезд начнет курсировать между Пекином и Иркутском с 25 ноября

Фото: MAX/"РЖД – Российские железные дороги"

Российские железные дороги и Китайские железные дороги договорились об организации курсирования международного поезда № 3/4 Пекин – Иркутск через Улан-Батор. Об этом сообщили в РЖД.

В первый рейс поезд отправится из столицы Китая 25 ноября, а из Иркутска – 28 ноября. Состав будет курсировать один раз в неделю: из Пекина по средам в 07:27, с остановкой в Улан-Баторе по четвергам в 14:35 и прибытием в Иркутск по пятницам в 14:55.

Обратно поезд отправится из Иркутска по субботам в 06:58, прибудет в Улан-Батор по воскресеньям в 06:38, а в Пекин – по понедельникам в 14:35 по местному времени.

В пути он сделает остановки на станциях Цзининань, Эрлянь, Дзамын-Удэ, Саншанд, Чойр, Дзун-Хара, Дархан, Сухэ-Батор, Наушки, Улан-Удэ и Слюдянка. В составе поезда будут пассажирские вагоны китайского производства: купейные, СВ, вагон-ресторан и вагоны-электростанции.

Продажа билетов откроется в ближайшее время. В кассах на территории России можно будет приобрести билеты на поезд отправлением с российских станций и из Монголии, а на территории Китая – отправлением со станций КНР. Глубина продажи – 60 суток до отправления.

Ранее в РЖД приступили к тестированию посадки в электропоезда "Сапсан" с использованием биометрических данных. Технологию проверяют на отдельных группах пассажиров – фокус-группе. Цель испытаний – разобраться в технологических и технических нюансах и доработать их.

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