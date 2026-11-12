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12 ноября, 14:00

Шоу-бизнес

Актер Рассел Брэнд лишился соцсетей после приговора за изнасилования

Фото: ТАСС/EPA/ANDY RAIN

Бывший супруг певицы Кэти Перри, актер и комик Рассел Брэнд после оглашения приговора за изнасилования лишился доступа к своим страницам в социальных сетях, принадлежащих компании Meta (признана экстремистской и запрещена на территории РФ). Об этом сообщило издание De Telegraaf.

По данным портала, корпорация заблокировала все аккаунты Брэнда на принадлежащих ей площадках. На одну из его страниц более чем с 6,5 тысячи публикаций было подписано свыше 5 миллионов человек.

Сам комик выложил в личный блог скриншот уведомления от компании, в котором сказано, что его страница была заблокирована из-за несоблюдения правил платформы. В ироничном комментарии он отметил, что, судя по формулировке, "Рассела Брэнда будто никогда и не существовало".

При этом стриминговый сервис Netflix оставил актера на платформе, но перестал продвигать его и рекомендовать зрителям фильмы с его участием.

Блокировка произошла после оглашения приговора по делу об изнасилованиях, совершенных 20 лет назад. Решением Королевского суда Саутварка в Лондоне Брэнд был приговорен к 10,5 года лишения свободы. При этом ему необходимо отсидеть не менее двух третей указанного срока.

Обвинения комику были предъявлены в 2025 году. Четыре женщины сообщили об эпизодах насилия в период с 1999 по 2005 год. Позже добавились и новые обвинения, однако сам актер вину не признавал.

Ранее Брэнд рассказывал, что в 30-летнем возрасте вступал в половую связь с 16-летними девушками. Однако он уточнял, что это происходило в Европе и Великобритании, где они уже достигли возраста согласия.

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