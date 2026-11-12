Евросоюз может ввести новые санкции против России 16 ноября

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Евросоюз введет новый пакет антироссийских санкций 16 ноября. Об этом в эфире телеканала LCI заявил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад.

По его словам, под ограничения могут подпасть 150 физических лиц и 50 банков. Большую часть кандидатур на включение в списки предложила Франция.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия сформировала в своей структуре первый постоянный офис по антироссийским санкциям. Там будут разниматься разработкой ограничений на политическом уровне, а также их практическим применением и борьбой с обходом.

В свою очередь, Канада расширила собственные санкционные списки, добавив туда 24 физлица и 38 организаций из России. В числе тех, кого затронули ограничения, – банки маркетплейсов. При этом в части документа, посвященной гражданам, перечислены только имена, должности этих людей и причины введения санкций не указываются.